وفد أزهرى يقدم واجب العزاء فى شهيد سيناء العقيد الكفراوى (صور)





لؤى على

قدم وفد أزهرى، اليوم السبت، واجب العزاء فى شهيد الواجب العقيد أحمد الكفراوى، الذى استشهد بعد أن استهدفته يد الغدر والإرهاب خلال تأدية واجبه الوطنى فى سيناء.

وتوجه الوفد الأزهرى إلى مسقط رأس الشهيد الكفراوى فى محافظة الشرقية، حيث نقلوا تعازى فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف لأسرة الشهيد، مؤكدين أن مصر لن تنسى ما قدمه البطل الشهيد، ومبشرين أهله بأن الله وعد الشهداء بأفضل المنازل فى الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما بين الله تعالى في كتابه الحكيم.

جدير بالذكر أن الشهيد العقيد أحمد الكفراوى كان قائد القوة التى تولت تأمين زيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى قرية الروضة فى مدينة بئر العبد فى مطلع ديسمبر الجارى، لتعزية أهالى القرية فى شهداء الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجد القرية، وأسفر عن استشهاد أكثر من 300 من أبناء القرية.