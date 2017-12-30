وزير النقل يضع حجر الأساس لإنشاء 4 كبارى بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

أجرى المهندس هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، جولة ببعض مواقع الإنشاء التابعة للوزارة، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، لوضع حجر الأساس لـ4 كبارى، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى المحافظ.

وتفقد وزير النقل مواقع الإنشاء بطريق ميت غمر المنصورة، بطول 50 كيلو مترا، وتوقف عند كوبرى طنامل، لمتابعة الإنشاءات وسرعة الإنجاز به.

كما تفقد الوزير بسيارته، كوبرى سندوب الضوئى، وطريق المنصورة دمياط الشرقى، وكوبرى المنصورية، وكوبرى شرنقاش، وكوبرى الخيرية، وطريق جمصة المنصورة، إذ تخضع تلك الطرق لإنشاءات جديدة وإصلاحات وترميمات.

ثم انتقل وفد الزيارة لكوبرى الجامعة لدراسة مشروع إنشاء رافد من كوبرى الجامعة للمشاية وتفريعة من المشاية للكوبرى، لحل أزمة الزحام بالمنصورة.