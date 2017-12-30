وزير النقل يبدأ زيارته لطريق بنها بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن

وزير النقل يبدأ زيارته لطريق بنها بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطنالسبت، 30 ديسمبر 2017 11:15 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
الدقهلية - محمد حيزة
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بدأ المهندس هشام عرفات زيارته لمحافظة الدقهلية، لوضع حجر الأساس لـ4 كبارى، وتفقد تطوير طريق المنصورة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن.
وقال وزير النقل، فى تصريح خاص:"إن كوبرى بشلا تم تنفيذ قطاع كبير منه مرورا بترعة الرياح بالتنسيق مع وزارة الرى وقمنا بعمل خوازيق وحوائط ساندة".
وأضاف وزير النقل، أن طريق المنصورة بنها من أهم الطرق، وتم اختيار شركات على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه خلال عام، وبمواصفات عالية.
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