وزير النقل يبدأ زيارته لطريق بنها بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن





الدقهلية - محمد حيزة

بدأ المهندس هشام عرفات زيارته لمحافظة الدقهلية، لوضع حجر الأساس لـ4 كبارى، وتفقد تطوير طريق المنصورة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن.