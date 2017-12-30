video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: "أتيت للدقهلية بسيارتي للوقوف على سلبيات الطريق والمطبات أسوأها

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:59 م
وزير النقل: "أتيت للدقهلية بسيارتي للوقوف على سلبيات الطريق والمطبات أسوأها وزير النقل ومحافظ الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم السبت: أتيت إلى الدقهلية، أقود سيارتي بنفسي، لتفقد الطريق عن كثب والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات به.

وأضاف وزير النقل في تصريح خاص لليوم السابع : كان لابد من أن أتولى بنفسي مهمة القيادة على الطريق، لمعرفة كل الأمور حول الطريق، وما هي متطلباته، ولكن أزمة المطبات بالطريق كانت عائق كبير، والأهالي يلجأون لإقامة المطبات بمجرد حدوث أي حادثة بالطريق، مما يؤدي لتجريف الطبقة الأسفلتية، وعمل نتوءات بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل من الدقهلية : تطوير الطرق قلل نسبة الحوادث لـ26%

وزير النقل يبدأ زيارته لطريق بنها بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن

الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله

سعادة وزير النقل عرفات ماوقفتش في المحلة الكبري بسيارتك

دا  إحنا  بنروح  نزور ونتفسح  في الدقهلية و بتغني  بحلاوة الطرق  بتاعتها .. لا  ..وإيه  كمان  هناك كم من الكباري  التي  أنشئت  لعمل  السيولة  المرورية  مشفناش زيها ..  والنبي  عدى  علي  المحلة  يا معالي الوزير  و ‘خبطنا  نظرة  وأنت  راكب  سيارتك  ..  أرجوا  نظرة  وبس  وبلاش  حتي  تعمل  حاجة  يا فندم  ... عايزك بس  تشوف  كم  معاناة  مدينة  المحلة الكبري  في  الطرق  ...  مش  لازم  يا  فندم  نشعر  بالمواطنة  زي  باقي مواطنيين   بلدى  في  جمهورية مصر العربية .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة