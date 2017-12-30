وزير النقل: "أتيت للدقهلية بسيارتي للوقوف على سلبيات الطريق والمطبات أسوأها

وزير النقل: "أتيت للدقهلية بسيارتي للوقوف على سلبيات الطريق والمطبات أسوأهاالسبت، 30 ديسمبر 2017 12:59 م
وزير النقل ومحافظ الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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قال المهندس هشام عرفات وزير النقل على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم السبت: أتيت إلى الدقهلية، أقود سيارتي بنفسي، لتفقد الطريق عن كثب والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات به.
وأضاف وزير النقل في تصريح خاص لليوم السابع : كان لابد من أن أتولى بنفسي مهمة القيادة على الطريق، لمعرفة كل الأمور حول الطريق، وما هي متطلباته، ولكن أزمة المطبات بالطريق كانت عائق كبير، والأهالي يلجأون لإقامة المطبات بمجرد حدوث أي حادثة بالطريق، مما يؤدي لتجريف الطبقة الأسفلتية، وعمل نتوءات بها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
سعادة وزير النقل عرفات ماوقفتش في المحلة الكبري بسيارتك
دا إحنا بنروح نزور ونتفسح في الدقهلية و بتغني بحلاوة الطرق بتاعتها .. لا ..وإيه كمان هناك كم من الكباري التي أنشئت لعمل السيولة المرورية مشفناش زيها .. والنبي عدى علي المحلة يا معالي الوزير و ‘خبطنا نظرة وأنت راكب سيارتك .. أرجوا نظرة وبس وبلاش حتي تعمل حاجة يا فندم ... عايزك بس تشوف كم معاناة مدينة المحلة الكبري في الطرق ... مش لازم يا فندم نشعر بالمواطنة زي باقي مواطنيين بلدى في جمهورية مصر العربية .