وزير النقل: "أتيت للدقهلية بسيارتي للوقوف على سلبيات الطريق والمطبات أسوأها





الدقهلية - محمد حيزة

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم السبت: أتيت إلى الدقهلية، أقود سيارتي بنفسي، لتفقد الطريق عن كثب والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات به.

وأضاف وزير النقل في تصريح خاص لليوم السابع : كان لابد من أن أتولى بنفسي مهمة القيادة على الطريق، لمعرفة كل الأمور حول الطريق، وما هي متطلباته، ولكن أزمة المطبات بالطريق كانت عائق كبير، والأهالي يلجأون لإقامة المطبات بمجرد حدوث أي حادثة بالطريق، مما يؤدي لتجريف الطبقة الأسفلتية، وعمل نتوءات بها.