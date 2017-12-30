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وزير الموارد المائية والرى يتفقد أعمال حماية الشركة الوطنية بنوبيع غدا

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:47 م
وزير الموارد المائية والرى يتفقد أعمال حماية الشركة الوطنية بنوبيع غدا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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 يتفقد غدا الأحد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال حماية الشركة الوطنية الجارى تنفيذها فى مدنية نوبيع صرح بذلك المهندس أحمد الكومى مفتش المياه الجوفية بخليج العقبة.

وأضاف الكومى يتفقد الوزير والمحافظ أعمال حماية الشركة الوطنية لمدينة نوبيع وهى منطقة الصاعدة البيضاء والسمراء وهى عبارة عن حجز وبحيرة بتكلفة 5 ملايين جنيه ونسبة التنفيذ 60%. كما يتفقد أعمال حماية طابا من اخطار السيول وتم تنفيذ بنسبة 100% بإجمالى 51 مليون جنيه.

ويتفقد الوزير أعمال الحماية الجارى بمنطقة وداى وتير عبارة عن بحيرة سعة 2 مليون متر وإنشاء 2 سد وإعادة تأهيل وصيانة سد اخر بتكلفة 100 مليون جنيه.

يرافقهم فى الجولة اللواء اشرف حامد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية ومدير مكتب الوزير المشروعات الكبرى ونائب مدير معهد البحوث المائية والمهندس احمد الكومى مفتش مياه الجوفية بخليج العقبة

 


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