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وزير الصناعة يكلف إمام السعيد برئاسة الهيئة العامة للمشروعات التعدينية

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:59 ص
وزير الصناعة يكلف إمام السعيد برئاسة الهيئة العامة للمشروعات التعدينية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب – إسلام سعيد
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كلف المهندس طارق وزير وزير التجارة والصناعة، المهندس إمام السعيد برئاسة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فى وزارة الصناعة والتجارة لمدة عام، خلفًا للمهندس أسامة حشاد والذى أنهى مدته فى رئاسة الهيئة اعتبارا من يوم 28 ديسمبر 2017.

وتقوم هيئة المشروعات الصناعية والتعدينية بالإشراف على عددا من المشروعات الهامة فى المناطق الصناعية المختلفة، إلى جانب مشروعات الروبيكى وغيرها من المشروعات الكبرى.

ويتكون مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فى وزارة الصناعة والتجارة من 11 شخصا بينهم ممثل من وزارة المالية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، و3 من ذوى الخبرة ويترأس مجلس الإدارة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة.

يذكر أن السعيد حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة القاهرة دفعة 1981 ، وقد شغل العديد من المناصب داخل قطاع البترول حيث التحق بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) في عام 81 وتدرج في المناصب حتى تولى منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016.

كما عمل السعيد مساعداً لوزير الصناعة والتنمية التكنولوجية خلال الفترة من منتصف عام 1999 وحتى عام 2000.

 

 

 


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اخبار الاقتصاد

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

اسامة حشاد



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