وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل فريق وحدة متابعة استراتيجية التنمية المستدامة

كتب عز النوبى

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إعادة تشكيل فريق عمل وحدة تنسيق ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة.

وتضم اللجنة فى عضويتها وفقاً للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1807 لسنة 2017، من أعضاء فريق العمل بالجهات الفنية ذات الصلة بتنفيذ سياسات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة بصفتهم الوظيفية أو من ينوب عنهم، كل من: رئيس مركز البحوث الزراعية، رئيس مركز بحوث الصحراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما تضم اللجنة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، مدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، فضلاً عن المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، رئيس الجهاز التنفيذى لمروعات التنمية الشاملة، والمدير التنفيذى لمشروع إنشاء مزارع مصرية مشتركة مع الدول الإفريقية.

كما نص القرار ذاته على أن تشمل اللجنة أعضاء من فريق العمل المعاون من الشباب لمتابعة مؤشرات قياس الأداء لسياسات وبرامج الاستراتيجية وهم: الدكتور محمد فكرى القرش معاون الوزير للإنتاج الحيواني، والمهندسة مى سعيد مطاوع معاون الوزير للتخطيط والمتابعة، و الدكتور أحمد إسماعيل بمعهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور محمد الذهبى بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، والدكتور خالد علوى بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، والدكتور يحيى مدبولى بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، فضلاً عن المهندسة انتصار السيد إمام بالعلاقات الزراعية الخارجية.