وزير الثقافة وسياسيون ونواب يشاركون فى عزاء صلاح عيسى بمسجد عمر مكرم (فيديو وصور)





كتب محمد عبد العظيم -تصوير كريم عبد العزيز

شارك الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافةوحسين عبد الرازق، والنائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والإعلامى حمدى رزق، والنائب أسامة شرشر فى عزاء الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى، والمقام فى مسجد عمر مكرم.

كما شارك فى العزاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعمرو موسى المرشح الرئاسى السابق، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضى عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الكاتب الراحل يعالج فى مستشفى السلام الدولى، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم وتم نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى.

والراحل صلاح عيسى من مواليد 14 أكتوبر 1939 بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينيات من القرن الماضى، كما شارك فى تأسيس وإدارة عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"القاهرة" .

كما أصدر الكاتب الراحل أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات فى الأدب والتاريخ والفكر السياسى منها : "مثقفون وعسكر"، "دستور فى صندوق القمامة"، "حكايات من دفتر الوطن"، " تباريج جريح"، "رجال ريا وسكينة"، " جلاد دنشواى"، " شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها.



















































































