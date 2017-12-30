video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الثقافة وسياسيون ونواب يشاركون فى عزاء صلاح عيسى بمسجد عمر مكرم (فيديو وصور)

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:05 م
وزير الثقافة وسياسيون ونواب يشاركون فى عزاء صلاح عيسى بمسجد عمر مكرم (فيديو وصور) الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى


كتب محمد عبد العظيم -تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

شارك الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافةوحسين عبد الرازق، والنائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والإعلامى حمدى رزق، والنائب أسامة شرشر فى عزاء الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى، والمقام فى مسجد عمر مكرم.

 

كما شارك فى العزاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعمرو موسى المرشح الرئاسى السابق، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق.

 

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضى عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

وكان الكاتب الراحل يعالج فى مستشفى السلام الدولى، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم وتم نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى.

 

والراحل صلاح عيسى من مواليد 14 أكتوبر 1939 بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينيات من القرن الماضى، كما شارك فى تأسيس وإدارة عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"القاهرة" .

 

كما أصدر الكاتب الراحل أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات فى الأدب والتاريخ والفكر السياسى منها : "مثقفون وعسكر"، "دستور فى صندوق القمامة"، "حكايات من دفتر الوطن"، " تباريج جريح"، "رجال ريا وسكينة"، " جلاد دنشواى"، " شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحفيين" تلغى سرادق عزاء صلاح عيسى أمام النقابة تنفيذا لرغبة أسرته

صلاح عيسى

عزاء صلاح عيسى

نقابة الصحفيين



لا تفوتك
صور.. مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم وضبط 10 آخرين فى مداهمات أمنية

صور.. مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم وضبط 10 آخرين فى مداهمات أمنية

"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات

"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات

5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر

5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر

فيديو.. ثنائية محمد صلاح تحول خسارة ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتى

فيديو.. ثنائية محمد صلاح تحول خسارة ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة