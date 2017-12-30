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وزير التموين: تفعيل منظومة تدوين الأسعار يمنع احتكار السلع بالأسواق

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:18 م
وزير التموين: تفعيل منظومة تدوين الأسعار يمنع احتكار السلع بالأسواق الدكتور على المصيلحي وزير التموين


أسيوط - محمود عجمى
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أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على بدء تنفيذ قرار تدوين الأسعار على المنتجات، أول يناير المقبل، وذلك لضمان إتاحة المنتج فى  الأسواق ومنع الاحتكار فى الأسواق.
 

جاء ذلك علي هامش تفقده لأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وأفرع "جمعيتي"؛ وذلك للاطمئنان علي توافر السلع الغذائية المدعمة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، يرافقه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات وزارة التموين.

وقال الدكتورعلي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تدوين الأسعار يهدف حماية المواطن أثناء عملية الشراء بان تكون أسعار  السلع واضحة وعدم احتكار السلع لدي التجار ومحاربة السوق السوداء، وان تكون هناك حرية الاختيار للمواطن بين الأسعار الموضحة علي كافة السلع

وتابع وزير التموين:  نحن بصدد إلزام التجار بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها سعر البيع للمستهلك، ولا يجوز زيادة سعر البيع عن المدون في الفاتورة الصادرة بمعرفة  التاجر؛ كما يلتزم إعلان عن السعر علي السلع والمنتجات إما بأن يتم طباعته على المنتج مباشرة أو يتم بمعرفة التاجر، أو يتم وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو وضعها على الأرفف تحت السلعة، وأن تكون السلعة في متناول يد المستهلك؛ وذلك تطبيق منظومة الفراتير الضريبية

وتفقد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، يرافقه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وعدمن القيادات وزارة التموين، أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة أفرع "جمعيتي"؛ وذلك للاطمئنان علي تتوافر السلع الغذائية المدعمة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

 


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