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وزير التعليم العالى: "القاهرة وعين شمس" تفوق جامعات كثير فى الغرب.. فيديو

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:23 ص
وزير التعليم العالى: "القاهرة وعين شمس" تفوق جامعات كثير فى الغرب.. فيديو خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه لا يوجد ما يسمى بالتعليم المجانى، والدولة المصرية تدفع فاتورة ذلك الأمر، وتابع: "الطالب فى الكليات النظرية أو الأدبية يكلف الدولة ما يقرب من 18 ألف جنيه سنويا، أما الكليات العملية فما يقرب من 35 إلى 40 ألف جنيه".

 

وأوضح وزير التعليم العالى، فى حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج "كلام تانى" المذاع عبر فضائية دريم، أن مصر بها جامعات قوية، وقد تكون أفضل من جامعات كثيرة فى بريطانيا وأمريكا مثل جامعة القاهرة وعين شمس ذات التصنيف العالى.

 

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل، خطوة على الطريق الصحيح وتطبيقه يحتاج وقت طويل.


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