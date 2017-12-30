وزير الأوقاف: لابد من إحالة المعتدين على دور العبادة للمحاكمات العسكرية





كتب لؤى على

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة أن نصير إلى تشريع عاجل يقضى بإحالة من يعتدى على أى دار من دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية، لأن من يفكر فى هذا الإجرام هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية.

وقال وزير الأوقاف، حسب بيان إعلامى اليوم: "يجب أن تصنف هذه الجريمة فى عداد جرائم الخيانة الوطنية الكبرى، وأن نضرب بيد من حديد على أيدى كل من يحاول العبث بأمننا القومى أو وحدتنا الوطنية، وأن تلقى أى جهة تعلن مسئوليتها عن هذه الجرائم عقابا رادعا وحاسما وقويًّا، وألا تأخذنا بهؤلاء المجرمين رحمة ولا شفقة".

وطالب جمعة، الجميع بمواجهة هؤلاء المجرمين دون أدنى تقاعس أو تردد، قائلاً: "حتى نخلص الدنيا بأسرها من شرهم وفسادهم وإفسادهم فى الأرض".