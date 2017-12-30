وزارة الدفاع التونسية: إجراءات ميدانية لتأمين احتفالات رأس السنة





(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها إتخذت جميع الإجراءات الميدانية والتنسيقية اللازمة مع كافة الوحدات الأمنية فى البلاد، لتأمين إحتفالات رأس السنة الجديدة.

وأضافت الوزارة - فى بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أن الجيش التونسى قام بتعزيز الانتشار الميدانى على الحدود البرية والبحرية وبالمرتفعات الغربية للبلاد، مع تكثيف الطلعات الجوية للمراقبة، كما يقوم بدعم قوات الأمن الداخلى فى الحملات الأمنية وفى نقاط المراقبة بمداخل المدن.. موضحة أن باقى الوحدات العسكرية فى حالة تأهب داخل الثكنات للتدخل عند الحاجة بتشكيلات تدخل سريع محمولة برا أو جوا أو على متن قوارب.