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واشنطن بوست: إقالة جميع أعضاء المجلس الاستشارى الأمريكى المعنى بـ"الإيدز"

السبت، 30 ديسمبر 2017 06:45 م
واشنطن بوست: إقالة جميع أعضاء المجلس الاستشارى الأمريكى المعنى بـ"الإيدز" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (أ ش أ)
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قامت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإقالة جميع الأعضاء المتبقيين من المجلس الاستشارى المعنى بالسياسات الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، خلال الأسبوع الجارى.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، أنه بعد أشهر من استقالة نحو 6 أعضاء من أعضاء المجلس الاستشارى اعتراضا على موقف الإدارة الأمريكية من السياسات الصحية، قام البيت الأبيض بإقالة باقى أعضاء المجلس عن طريق إخطارهم عبر رسالة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المجلس كان قد قدم نصائح، منذ تأسيسه فى عام 1995، للبيت الأبيض بشأن السياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، حيث قدم المجلس مقترحا بشأن خطة تستمر خمس سنوات، ضمن استراتيجيات وطنية متعلقة بالإيدز، من أجل مواجهة المرض المزمن.

وفى شهر سبتمبر الماضى، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا، من شأنه مواصلة عمل "المجلس المعنى بالإيدز" وغيره من الجهات الاستشارية، خلال خريف عام 2019، وتم توجيه الدعوة بالفعل لترشح أعضاء المجلس الجدد بدءا من مطلع الشهر الجارى، وتم نشر الدعوة على السجل الاتحادى الأمريكى، على أن تنتهى فترة الترشيح يوم الثلاثاء المقبل.


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