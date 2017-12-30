نيابة إمبابة تحقق فى واقعة قتل عاطل لوالده بسبب خلافات عائلية بإمبابة





كتب سليم على

تباشر نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم، التحقيق فى واقعة قتل عاطل لوالده فى إمبابة، حيث سدد له طعنة نافذة خلال تشاجره معه، بسبب خلافات عائلية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بمقتل "محمد. ا" 64 سنة عامل، نتيجة إصابته بطعنة نافذة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والرائد أحمد شلتوت، والنقيب مصطفى على، أن المتهم بارتكاب الجريمة هو ابن المجنى عليه "م" 32 سنة عاطل.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وكشفت التحريات أن خلاف عائلى أدى إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم وسدد الأخير له طعنة نافذة بسكين، وقالت زوجة الضحية، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج بمستشفى للأمراض النفسية، وحرر محضرا بالواقعة.