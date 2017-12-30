ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ علي جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في اول الليل شديد البرودة في اخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الغربية مع فرصة لسقوط الامطار فى نهاية الفترة .

والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية والبحر الاحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

وسط الدلتا 13 18

الإسكندرية 09 19

بلطيم 14 19

مطروح 09 18

السلوم 06 17

سيوة 04 18

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

العريش 10 20

رفح 09 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 20

رأس سدر 15 19

نخل 10 18

نويبع 17 22

طابا 12 19

كاترين 13 21

الطور 13 22

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 24

مرسى علم 18 24

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 12 19

أسيوط 08 20

سوهاج 9 22

قنا 11 24

الأقصر 12 25

أسوان 16 26

أبوسمبل 12 26

الوادى الجديد 11 21

شلاتين 20 25

ابو رماد 19 24

راس حدربة 19 25

حلايب 21 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 35

المدينة 14 28

الرياض 07 23

المنامة 16 22

أبوظبى 17 26

الدوحة 16 24

الكويت 10 26

دمشق 02 18

بيروت 14 19

عمان 05 16

القدس 06 15

غزة 10 20

بغداد 10 24

مسقط 18 24

صنعاء 03 24

الخرطوم 18 33

طرابلس 11 18

تونس 10 18

الجزائر 10 19

الرباط 10 20

نواكشوط 15 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 10

اسطنبول 07 17

اسلام اباد 05 21

نيودلهى 07 22

جاكرتا 25 32

بكين 06- 05

كوالامبور 24 32

طوكيو 02 10

أثينا 05 14

روما 03 12

باريس 07 10

مدريد 05 09

برلين 02 06

لندن 06 09

مونتريال 24- 17-

موسكو 01 03

نيويورك 07- 03

واشنطن 06- 02