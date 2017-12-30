video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت  طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ علي جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في اول الليل شديد البرودة في اخره.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الغربية مع فرصة لسقوط الامطار فى نهاية الفترة .
 
والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية والبحر الاحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 14 19
وسط الدلتا 13 18
الإسكندرية 09 19
بلطيم 14 19
مطروح 09 18
السلوم 06 17
سيوة 04 18
بورسعيد 16 20
دمياط 15 20
العريش 10 20
رفح 09 19 
الإسماعيلية 10 20 
السويس 10 20
رأس سدر 15 19
نخل 10 18 
نويبع 17 22
طابا 12 19 
كاترين 13 21
الطور 13 22 
شرم الشيخ 18 25 
الغردقة 16 24
مرسى علم 18 24
الفيوم 12 20 
بنى سويف 12 20
المنيا 12 19
أسيوط 08 20
سوهاج 9 22
قنا 11 24
الأقصر 12 25
أسوان 16 26
أبوسمبل 12 26 
الوادى الجديد 11 21 
شلاتين 20 25
ابو رماد 19 24
راس حدربة 19 25
حلايب 21 24
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 21 35
المدينة 14 28 
الرياض 07 23
المنامة 16 22
أبوظبى 17 26 
الدوحة 16 24
الكويت 10 26
دمشق 02 18
بيروت 14 19
عمان 05 16
القدس 06 15
غزة 10 20
بغداد 10 24
مسقط 18 24
صنعاء 03 24
الخرطوم 18 33
طرابلس 11 18
تونس 10 18
الجزائر 10 19
الرباط 10 20
نواكشوط 15 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 02 10 
اسطنبول 07 17
اسلام اباد 05 21
نيودلهى 07 22
جاكرتا 25 32
بكين 06- 05
كوالامبور 24 32
طوكيو 02 10
أثينا 05 14
روما 03 12
باريس 07 10
مدريد 05 09
برلين 02 06
لندن 06 09
مونتريال 24- 17-
موسكو 01 03
نيويورك 07- 03
واشنطن 06- 02

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشعور بالدوار وارتفاع درجة الحرارة وضعف السمع.. أعراض تسببها أمراض الأذن

"أنا بموت يا فخرى".. صور.. موجة صقيع ثلجية تجتاح العالم تزامنا مع الكريسماس.. سكان أمريكا وكندا وألمانيا وبريطانيا يتحدون برودة الطقس ويواصلون احتفالاتهم.. ودرجات الحرارة تنخفض لمستويات قياسية "تحت الصفر"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة