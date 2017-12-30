ننشر الاعترافات الكاملة لكوادر حسم الإرهابية المقبوض عليهم.. فيديو





كتب محمود عبد الراضى

ننشر الاعترافات الكاملة لأعضاء حركة حسم الإرهابية بعد القبض عليهم فى الفيوم والقليوبية فى ضربات أمنية متلاحقة.

وكانت وزارة الداخلية، قالت فى بيان لها، إنه فى إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف العمليات الاستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة، وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف مخطط لعناصر ما يسمى بحركة "حسم"، أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة، تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، لإحداث حالة من عدم الإستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد.

وقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لإجهاض هذا المخطط عن تحديد مزرعة بطريق ( الكريمات / أطفيح ) بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكراً للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، حيث تم مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها، ما أسفر عن مصرع عدد (3) من أبرز الكوادر القيادية التى تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية وهم: "عبدالسلام محمد عبدالسلام على صالح، وأحمد محمد كامل سعيد، وعزالدين أحمد مصطفى عبداللطيف" وعثر بحوزتهم على "3 بنادق آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وكمية من الذخيرة".

كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أوكار اختباء باقى عناصر تلك البؤرة المتورطين فى هذا المخطط بمحافظتى (القليوبية – الفيوم)، وضبط عدد ( 10) منهم وهم: "ياسر حمودة إبراهيم، وإبراهيم حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبدالدايم، وحسين إبراهيم محمد، وعمر أبوبكر عبدالواحد، وعبدالتواب ربيع عوض، ومحمد عبدالتواب محمد، ومحمد مصطفى قرنى، وسامح محمد جمعة، وأحمد جمال على"، وعثر بحوزتهم على "3 بنادق آلية، و5 خزينة، وكمية من الذخيرة، و9 عبوات تفجيرية، ونظارة معظمة، ومجموعة من الأوراق التنظيمية".

وأكدت المعلومات تورط المذكورين فى ارتكاب حادث إطلاق النيران على قول أمنى على الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم بتاريخ 20يوليو 2017 والتى نتج عنه استشهاد مجند وإصابة آخر بالقضية رقم 3045/2017 إدارى قسم ثان الفيوم.

كما تبين تلقى المضبوطين تدريبات على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة بأحد المواقع بالظهير الصحراوى الغربى بالفيوم، وقيامهم برصد عدة منشآت سياحية وارتكازات أمنية، تمهيداً لاستهدافها خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد، وذلك بتكليف من القيادى الإخوانى الهارب بتركيا يحيى السيد إبراهيم موسى، والذى يتولى مسئولية التنسيق بين تلك الكوادر، لتدبير الأسلحة وتصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ مخططهم وتمويله مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.