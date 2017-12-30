نقابة الصحفيين تعلن إلغاء الحجز على 30 مليون جنيه بالبنوك خاصة للنقابة





كتب محمد السيد

أكدت نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة، إنه تم رفع الحجز الإدارى الموقع على النقابة بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال خطاب الموجه من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وإلى رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المصرى الرئيسى وفروعه.

وتضمن الخطاب: "إيماء إلى محضر الحجز الإدارى الموقع بناء علي أمر الحجز الإدارى رقم "54" لسنة 2017 الموقع علي نقابة الصحفيين استيداء للمديونية المستحقة عليهم والبالغة 30081427.82 جنيه "فقط ثلاثون مليون وواحد وثمانون ألف وأربعمائة سبعة وعشرون جنيه و82قرش لا غير" وذلك نظير مقابل الانتفاع بقطعة أرض نادى النقابة بمنطقة سابا باشا.