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ناشطون إيرانيون: قتيل وعشرات الجرحى فى قمع القوات الإيرانية لاحتجاجات الأهواز

السبت، 30 ديسمبر 2017 08:56 م
ناشطون إيرانيون: قتيل وعشرات الجرحى فى قمع القوات الإيرانية لاحتجاجات الأهواز تظاهرات إيران


كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية العربية، نقلا عن ناشطين إيرانيين فى خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط قتيل وعشرات الجرحى فى قمع القوات الإيرانية احتجاجات فى الأهواز.

 

واندلعت اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى ساحة الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران، حيث قامت عناصر الأمن بفض المظاهرة فى الساحة.

وأغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق وسط العاصمة للحيلولة دون تدفق مزيد من المتظاهرين إلى محيط جامعة طهران.


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ايران

سقوط قتيل فى ايران

تظاهرات ايران



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