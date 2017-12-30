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نائب محافظ القاهرة: رفع إشغالات 10 شوارع بأحياء الوايلى والموسكى

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:00 ص
نائب محافظ القاهرة: رفع إشغالات 10 شوارع بأحياء الوايلى والموسكى محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم خلال الفترة الأخيرة رفع إشغالات شوارع الجيش والأزهر والعطار ومحمد على وشارع العشماوى بحى الموسكى وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن المقطم كما تم إزالة فاترينة بدون ترخيص بشارع عطفة البنان من درب المصطفى بشارع الجيش.
 
وأضاف عبد التواب لـ"اليوم السابع"، أن حى الوايلى شن حملة مكبرة تمكن من خلالها غلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات بشارع الظاهر وشارع رمسيس وشارع بورسعيد وغمرة وشارع حمدى.
 
 
 
 

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الإشغالات

الوايلى

الموسكى

القاهرة

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