نائب محافظ القاهرة: رفع إشغالات 10 شوارع بأحياء الوايلى والموسكى





كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم خلال الفترة الأخيرة رفع إشغالات شوارع الجيش والأزهر والعطار ومحمد على وشارع العشماوى بحى الموسكى وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن المقطم كما تم إزالة فاترينة بدون ترخيص بشارع عطفة البنان من درب المصطفى بشارع الجيش.

وأضاف عبد التواب لـ"اليوم السابع"، أن حى الوايلى شن حملة مكبرة تمكن من خلالها غلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات بشارع الظاهر وشارع رمسيس وشارع بورسعيد وغمرة وشارع حمدى.