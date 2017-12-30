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نائب رئيس جامعة القناة يؤكد توفير وسائل الراحة للطلاب بالامتحانات

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:49 م
نائب رئيس جامعة القناة يؤكد توفير وسائل الراحة للطلاب بالامتحانات جانب من تفقد اللجان


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام الدكتور طارق رحمى، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد عدد من الكليات منها كلية التمريض، حيث قام بالمرور على لجان الفرقه الثالثة تمريض الأطفال، والرابعة تمريض النفسية، حيث تشهد هذه الكليات امتحانات أكثر من 500 طالب وطالبة.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم، أن الامتحانات تسير بصورة مرضية تماماً، وأن الطلاب ملتزمون بالقواعد العامة للإمتحانات، ولم تحدث أى من حالات غش أو الخروج عن النظام.

قال الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة أن نحو 4500 طالب وطالبة انتظام و2726 طالب وطالبة إنتساب، و1532 طالب وطالبة شعبة لغة انجليزية، يؤدون إمتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة فى هدوء وأن الجامعة وفرت برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كافة وسائل الراحة لهم.

من ناحية اخرى أكد الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على التزام الطلاب بالقواعد العامة التى أقرتها الجامعة للامتحانات وأن الجامعة وفرت كل الإجراءات التى تسمح للطالب أداء الامتحان فى هدوء وسكينة.

 


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