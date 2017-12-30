موقع "المسيح اليوم" يثمن استبسال المسلمين فى الدفاع عن الكنائس

موقع "المسيح اليوم" يثمن استبسال المسلمين فى الدفاع عن الكنائسالسبت، 30 ديسمبر 2017 12:03 م
كنيسة حلوان
أحمد حربى
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ثمن موقع " المسيح اليوم" استبسال المسلمين فى الدفاع عن الكنائس، فى تعليقه على الحادث الإرهابى الذى طال كنيسة مار مينا فى حلوان.
وقد شهدت منطقة حلوان جنوب محافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة حادثا إرهابيا استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، ولكن قوات الشرطة استطاعت السيطرة على الموقف بمساعدة عدد من الأهالى بالإضافة إلى قيام إمام مسجد الدسوقى بالنداء على المواطنين، للوقوف فى مواجهة الإرهابيين وحماية الكنيسة.
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