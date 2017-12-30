موجز أخبار الـ10.. حبس 10 إرهابيين 15 يوما لتخطيطهم لاستهداف الكنائس بعيد الميلاد





نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المحلية والعربية والعالمية والرياضية المهمة، على رأسها، حبس 10 إرهابيين من حركة حسم 15 يوما لتخطيطهم لاستهداف الكنائس بعيد الميلاد، علاوة على إجازة القضاء الفرنسى التى منحها لمستشفى فى باريس لطرد طبيب مصرى بسبب طول لحيته.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة العاشرة مساء..

قطر تعقد لقاء سريا مع منظمات ليبية لتشويه الرباعى العربى والدفاع عن الدوحة

أكدت مصادر مطلعة عقد السفير القطري لدى ليبيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثانى، اجتماعا سريا موسعا مع رؤساء منظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية فى ليبيا بالعاصمة التونسية تونس، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على بن صميخ المرى.

القضاء الفرنسى يجيز لمستشفى فى باريس طرد طبيب مصرى بسبب طول لحيته

أعطى القضاء الفرنسى الحق لمستشفى فى باريس طردت طبيبا متدربا مصريا رفض قص لحيته التى اعتُبرت بمثابة "تباه بانتماء دينى".

على الحجار يحتفل بزفاف ابنه أحمد فى جو عائلى.. صور

نشرت سحر مشهور، زوجة الفنان على الحجار، عبر صفحتها على "فيس بوك"صور من حفل زفاف ابنهما المطرب الشاب، أحمد الحجار.

مفيد شهاب: المجتمع الدولى يعيش فى غيبة عن القانون والقدس قضية السلام بالعالم

بدأ قبل قليل الندوة التى تقيمها الجمعية المصرية للقانون الدولى، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، تحت عنوان "قضية القدس: فى جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية" بحضور عدد من الشخصيات العامة وأساتذة القانون الدولى.

إرهابى "حسم" يعترف: انضممت للإخوان بـ2013 وتلقيت دورات لاستحلال دم الضباط

بثت قناة ON live اعترافات أعضاء حركة حسم المضبوطة بطريق "الكريمات – أطفيح"، فى إطار الضربة الأمنية الاستباقية الجديدة التى وجهها جهاز الأمن الوطنى للإرهابيين قبل تنفيذ مخطط إرهابى ضخم يستهدف مؤسسات الدولة ودور العبادة أثناء عيد الميلاد المجيد، بإشراف تركيا.

أدلة تثبت تورط "يحى موسى" فى استهداف كنائس مصر

كشفت الأوراق التنظيمية التي عثرت أجهزة الأمن عليها بحوزة إرهابيي معسكر "حسم" بصحراء الجيزة، تورط الإرهابي" يحى موسى" في دعم الإرهابيين مادياً.

حبس 10 إرهابيين من حركة حسم 15 يوما لتخطيطهم لاستهداف الكنائس بعيد الميلاد

أفادت مصادر قانونية، بحبس 10 عناصر إرهابية 15 يوما وذلك عقب القبض عليهم لانضمامهم لحركة حسم الإرهابية وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة.

أستاذ علوم سياسية يحدد 9 طرق للرد على موقف أمريكا فى قضية القدس

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشكلة اليهود هى الانفراد بمدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل الكبرى وهو ما يعنى أننا فرطنا فى القدس.

الزمالك بعد الفوز على الأسيوطى: نراكم فى أولى مبارياتنا 2018

سادت حالة من التفاؤل فى نادى الزمالك، بعد الفوز فى مباراته اليوم السبت أمام فريق الأسيوطى، بهدف دون رد سجله الكونغولى كاسونجو، فى المباراة التى أقيمت على ملعب أسوان ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز الرابع.

محمد صلاح يخضع لفحوصات بعد تعرضه لكدمة فى مباراة ليستر سيتى

يخضع النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزى، إلى فحوصات بعد تعرضه لكدمة فى مباراة اليوم أمام ليستر سيتى، وأحرز هدفين .

محمد صلاح يحقق 7 أرقام قياسية بعد هدفيه أمام ليستر سيتى

حقق النجم المصرى الدولى محمد صلاح عدداً من الأرقام القياسية، بعدما قاد فريقه ليفربول لتحويل تأخره أمام ضيفه ليستر سيتى إلى فوز مثير بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد رود" فى إطار الجولة 21 من الدورى الإنجليزى.

سوبر مان المصرى.. أبطال حقيقيون وضعوا أرواحهم على أيديهم.. المواطن صلاح الموجى آخر عنقود الأبطال.. المجند محمد احتضن انتحاريا ليلقى الشهادة وينقذ كتيبته.. وفدائى الدبابة أنقذ العشرات بدهس سيارة مفخخة

مازالت مصر تحارب قوى الشر، والإرهاب الأسود، الذى يستهدف النيل من استقرار المجتمع المصرى، والإخلال باستقرار المجتمع، وهدم المجتمع من الداخل، وإشعال الصراع بين المواطنين المصريين، باستهداف الأقباط، وتصويرهم بأنها فتنة طائفية، والاستهداف الممنهج للقوات الأمنية شرطة وجيش، فى محاولة لهدم مؤسسات الدولة المصرية وإشعال النيران والصراع الطائفى بها.

ماذا فعلت 2017 فى خريطة العالم؟.. حمى الانفصال تضرب كردستان وكتالونيا.. انفصاليو اليمن يرتبون لإنهاء دولة الوحدة.. كاليفورنيا تحاول القفز من السفينة الأمريكية بعد فوز ترامب.. و3 ولايات برازيلية تخطط للاستفتاء

لم يكن 2017 عامًا ساخنًا على صعيد العلاقات الدولية وصراعات القوة والنزاعات بين دول وأخرى وحسب، وإنما أيضًا شهد العديد من الصراعات الداخلية التى هددت خريطة العالم بالتمزق خلال العام، بعد محاولة أكثر من إقليم الانفصال عن دولته الأم.

انطلاق أولى جلسات منتدى المجتمع المدنى.. انسحاب نائبين من جلسة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية بعد هجوم من المشاركين.. نضال السعيد يؤكد: لن نقبل اتهام البرلمان بمخالفة الدستور

انطلقت أولى فعاليات برنامج منتدى منظمات المجتمع المدنى، المنعقدة ، اليوم السبت، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الأعمال الإرهابية.

نائب الشرقية يحصل على 10 ملايين جنيه لمشروع صرف صحى بقرية الصوة بأبو حماد

النائب عماد سعد فى رسالة لأقباط مصر: "احنا أخوة وبيوتنا بيوتكم ومصر وطننا"

النائبة سولاف درويش تطالب محافظ القليوبية بتخصيص 2.5 فدان إنشاء مقابر بقليوب

فيديو.. مشجع أهلاوى يحرج البدرى ويرفع لافته لـ متعب فى لقاء الأهلى وأتليتكو مدريد

فيديو.. حكايات من داخل كنيسة مارمينا وائل ترمل بعدما افتدت زوجته ابنتيهما

فيديو.. إرهابى "حسم" يعترف: انضممت للإخوان بـ2013 وتلقيت دورات لاستحلال دم الضباط