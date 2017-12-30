موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. حبس مرسى و18 آخرين بقضية إهانة القضاء3سنوات





نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها حبس مرسى و18 آخرين بقضية إهانة القضاء3سنوات وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:









حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو يوضح الدور البطولى الذى قام به العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان، فى مواجهة الإرهابى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، الذى نفذ واقعة الهجوم المسلح عى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان.









ينتظر الآلاف من سكان العاصمة القاهرة الأيام القليلة المقبلة تدشين أول سوق حضارى متطور بمنطقة الزواية الحمراء، الذى يعد أول مول تجارى خاص بالباعة الجائلين فى العاصمة.









أعربت الهيئة القبطية الهولندية، اليوم، عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابى الذى وقع فى محيط كنيسة مارمينا بالشارع الغربى بحلوان، أمس الجمعة، والذى أسفر عن سقوط 9 شهداء وإصابة 10 آخرين، وتقدمت الهيئة القبطية الهولندية بالعزاء لأسر الشهداء الأقباط وقداسة البابا تاوضروس والرئيس عبد الفتاح السيسى، معلنة الحداد 3 أيام على ضحايا الإرهاب.









يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.









بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2018م .





أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على بدء تنفيذ قرار تدوين الأسعار على المنتجات، أول يناير المقبل، وذلك لضمان إتاحة المنتج فى الأسواق ومنع الاحتكار فى الأسواق.









ذكرت شبكة "سى بى إن نيوز" الأمريكية أن قوات الأمن المصرية تقوم بعملها على أكمل وجه فى التصدى للأعمال الإرهابية، وحماية وتأمين الكنائس قبل أعياد الميلاد، فى ظل تأكيدات من مختلف أجهزة الدولة بضرورة توفير وسائل التأمين الكافية للكنائس خلال عيد الميلاد المجيد.









أعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة، عن معلومات جديدة عن منفذ الهجوم الإرهابى، الذى وقع بكنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، والذى أسفر عن استشهاد 9 مواطنين بينهم شرطى من حرس تأمين الكنيسة، وإصابة آخرين، حيث تبين أن المتهم قام بتنفيذ عدة حوادث متفرقة قبل ارتكابه واقعة أمس، وتبين أنه "إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى" مواليد 4/7/1984، عامل ألوميتال، له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة وإتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه، بحسب وزارة الداخلية.









أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش إن الإرهابيين لن يعرقلوا تصميم مصر على بناء اقتصاد قوى لصالح المواطنين .









بدأ المهندس هشام عرفات زيارته لمحافظة الدقهلية، لوضع حجر الأساس لـ4 كبارى، وتفقد تطوير طريق المنصورة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويضا لنادى القضاة عدا المتهمين توفيق عكاشة ومحمود السقا لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والشروع فى قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".

بعد أن أصدرت هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى لها عن أبرز القضايا التى حققت فيها خلال عام 2016، أصدرت أيضا الهيئة عقب التقرير السنوى، عدة توصيات فى جميع المجالات والهيئات والقطاعات الحكومية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى، حيث شملت هذه التوصيات عدة محاور رئيسية للحد من ومعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية.

ثمن موقع " المسيح اليوم" استبسال المسلمين فى الدفاع عن الكنائس، فى تعليقه على الحادث الإرهابى الذى طال كنيسة مار مينا فى حلوان.