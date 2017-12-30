منظمات دولية تحذر من انتقال الوضع باليمن إلى كارثة





جنيف (أ ش أ)

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، والمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى ديفيد بيسلى، والمدير التنفيذى لمنظمة يونيسيف أنتونى ليك، أن اليمن تجاوز نقطة الأزمة الإنسانية إلى تدهور سريع نحو كارثة، داعين إلى العمل على ألا تتحمل العائلات اليمنية يوما آخر من الحرب بعد مرور ألف يوم عليها خاصة مع استمرار موت الأطفال والأسر فى الهجمات.

وذكر بيان مشترك صدر اليوم السبت، فى جنيف عن مدراء المنظمات الدولية الثلاث، أن العائلات اليمنية عاشت أكثر من ألف يوم دون ما يكفى من الطعام والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى قصف المستشفيات والأضرار بالمدارس، إلى جانب محنة تجنيد الأطفال، حيث وصل الشعب اليمنى إلى معاناة لا يمكن تصورها.

وأشار البيان إلى أن الصراع فى اليمن خلق أسوأ أزمة إنسانية فى العالم حيث يحتاج نحو 75% من سكان اليمن إلى المساعدة الإنسانية، بما فى ذلك 11.3 مليون طفل، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 60% من اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائى، و16 مليون شخص لا يحصلون على المياه المأمونة والمرافق الصحية المناسبة، بالإضافة إلى افتقار الكثيرين إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأوضح البيان المشترك ، أن التدمير الذى خلفه الصراع فى اليمن يعكس ما هو معروف، ومن المحتمل أن يكون الوضع أسوأ، إضافة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت بعض التقدم مع السماح بدخول أول واردات الوقود التجارى إلى ميناء الحديدة بعد السماح بواردات الأغذية التجارية الأخيرة، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه الإمدادات لأن القيود المفروضة على واردات الوقود تسببت فى مضاعفة أسعار وقود الديزل مما يهدد إمكانية الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحى والرعاية الطبية العاجلة.

وحذر البيان من وجود عدد كبير من المستشفيات التى تفتقر إلى الوقود للمولدات التى تسمح لها بالبقاء مفتوحة، كما أن محطات ضخ المياه التى تخدم أكثر من 3 ملايين شخص تنفد بسرعة من الوقود الذى تحتاجه لتشغيلها فى حين أن أسعار المياه المنقولة بالشاحنات قد زادت إلى ستة أضعاف، وأصبحت المياه الصالحة للشرب لا يمكن تحمل أسعارها لأكثر من ثلثى اليمنيين، مما يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى احتواء تفشى الدفتريا والكوليرا والإسهال المائى الحاد.

وشدد رؤساء المنظمات الدولية الثلاث - خلال البيان - على الالتزام بمساعدة الشعب اليمنى مع قيامها بتقديم مساعدات كبيرة على صعيد توفير المياه النظيفة لحوالى 6 ملايين شخص، وكذلك الوقود للمستشفيات العامة، وعلاج أاكثر من 167 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، ومد أكثر من 2700 طن مترى من الإمدادات الطبية والأدوية والمساعدات الغذائية لحوالى 7 ملايين شخص شهريا.

واختتم البيان أن أى شخص يشتبه فى إصابته بالكوليرا فى اليمن اليوم وقادر على الحصول على الخدمات الصحية لديه فرصة 100% للبقاء على قيد الحياة، مناشدا أطراف النزاع فى اليمن بالسماح فورا بالوصول الكامل إلى المساعدات الإنسانية ووقف القتال.