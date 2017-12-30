مقتل 5 من مسلحى داعش فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الباكستانية





إسلام أباد (أ ش أ)

قُتل 5 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة اليوم السبت، فى منطقة "أيوب جوث" الواقعة بمدينة "كراتشى" الباكستانية.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن قواتها قامت بمداهمة أحد المنازل المختبئ بها مسلحى داعش الذين قاموا بإطلاق النار على الشرطة، الأمر الذى دفعها إلى الرد بإطلاق النار عليهم مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين.

وأضافت الشبكة أنه تم تطويق المنطقة والبدء فى عمليات البحث حيث يشتبه فى تواجد المزيد من المسلحين فى المنطقة.