video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 من مسلحى داعش فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الباكستانية

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:03 م
مقتل 5 من مسلحى داعش فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الباكستانية شرطة باكستان


إسلام أباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل 5 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة اليوم السبت، فى منطقة "أيوب جوث" الواقعة بمدينة "كراتشى" الباكستانية.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن قواتها قامت بمداهمة أحد المنازل المختبئ بها مسلحى داعش الذين قاموا بإطلاق النار على الشرطة، الأمر الذى دفعها إلى الرد بإطلاق النار عليهم مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين.

وأضافت الشبكة أنه تم تطويق المنطقة والبدء فى عمليات البحث حيث يشتبه فى تواجد المزيد من المسلحين فى المنطقة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الباكستانية تلقى القبض على 30 شخصًا خلال مظاهرات للمعلمين

إصابة 11 من رجال الشرطة الباكستانية فى حادث بمدينة "كراتشى"

الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 3 إرهابيين نفذوا هجوم بيشاور

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
صور.. مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم وضبط 10 آخرين فى مداهمات أمنية

صور.. مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم وضبط 10 آخرين فى مداهمات أمنية

"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات

"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات

5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر

5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر

فيديو.. ثنائية محمد صلاح تحول خسارة ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتى

فيديو.. ثنائية محمد صلاح تحول خسارة ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة