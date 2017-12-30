مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 02:26 ص
عناصر من الشرطة الأمريكية
أوستن (رويترز)
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قالت الشرطة، إن موظفا سابقا فى ورشة لإصلاح السيارات فى هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، أطلق النار على شخصين من زملائه فيما يبدو فقتلهما ثم انتحر.
وقال دي. كرودر المحقق بجرائم القتل فى هيوستون، خلال اتصال هاتفى "الشخصان اللذان أطلق عليهما النار قتلا فى الموقع".
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