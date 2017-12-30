مقتل قيادى حوثى و80 آخرين فى اشتباكات و غارات باليمنالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:25 م
الحوثيين ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أكدت مليشيا الحوثى مقتل أحد قادتها على أطراف مديرية خوخة فى الحديدة غرب اليمن، بالإضافة إلى 80 عنصرا آخرين سقطوا إما فى الاشتباكات أو في غارات تحالف دعم الشرعية.
وأوضحت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن القيادى ويدعى يحيى شرف الدين كان قد فقد نجليه منذ أيام قليلة في معارك الساحل الغربى.
ولفتت القناة إلى تزايد أعداد القتلى من قيادات المليشيات الحوثية فى مختلف الجبهات من قوات يطلق عليها "القناديل" وهى قوات كانت المليشيات تتحاشى إشراكها فى المعارك.
ويرى مراقبون أن إقحام تلك القوات في المعارك قد يكون اضطراريا بسبب خسائر المليشيات المتتالية والكبيرة، فضلا عن امتناع القبائل عن تجنيد المزيد من أبنائهم فى صفوف المليشيات.
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