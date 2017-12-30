وأوضحت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن القيادى ويدعى يحيى شرف الدين كان قد فقد نجليه منذ أيام قليلة في معارك الساحل الغربى.



ولفتت القناة إلى تزايد أعداد القتلى من قيادات المليشيات الحوثية فى مختلف الجبهات من قوات يطلق عليها "القناديل" وهى قوات كانت المليشيات تتحاشى إشراكها فى المعارك.



ويرى مراقبون أن إقحام تلك القوات في المعارك قد يكون اضطراريا بسبب خسائر المليشيات المتتالية والكبيرة، فضلا عن امتناع القبائل عن تجنيد المزيد من أبنائهم فى صفوف المليشيات.