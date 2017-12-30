مصلحة الخزانة: الاستفادة من العملات التذكارية لتحقيق أعلى عائد للدولة





كتب أحمد يعقوب

انتهت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية من اعداد تقرير كامل عن انجازاتها خلال عام 2017 وخطتها المستقبلية فى 2018 لعرضها على عمرو الجارحى وزير المالية حيث اوضح التقرير أبرز الانجازات التى تمثلت فى استكمال خطة رفع كفاءة النشاط الصيرفى الموجود بمصلحة الخزانة العامة حيث تم انتداب عدد من الصيارف من الجهاز الحكومى وذلك فى اطار التنسيق والتعاون بين هيئات ومؤسسات الدولة حيث تقدمت العديد من الجهات بطلبات لمصلحة الخزانة العامة لفتح خزائن جديدة مما يتطلب عدد كبير من الصيارف وتدريبهم جيدا وتوزيعهم على الخزائن الجديدة فى المحاكم ووحدات المرور وغيرها بما يعمل على تحقيق تيسير العمل وادارته جيدا.

واشار التقرير الى تعظيم الاستفادة من كل التشغيلات القديمة والمخزون من العملات والتشغيلات الاخرى الموجودة بالمصلحة بما يحقق اعلى قيمة وتحقيق اعلى عائد لخزانة الدولة وتمهيدا للتصرف فيها و ايجاد سبل للاستفادة من الحجم الكبير من قطع العملات المساعدة المعدنية والورقية الملغاه والمسحوبة من التداول اما العملات ذات القيمة التذكارية والتاريخية العالية فسيتم دراسة كيفية عرضها متحفيا.

اما فيما يتعلق بالعملات المساعدة ( كوبر نيكل وبرونز ) اوضح التقرير ان مصلحة الخزانة تعمل على توفير العملات المساعدة الورقية والمعدنية من فئات ( ربع – نصف – واحد جنيه ) للسوق المصرى تسهيلا لحركة التداول للسلع والخدمات بين المواطنين وقامت مصلحة الخزانة العامة بطرح الفكة من الكوبر نيكل بنحو 18 مليون جنيه و من البرونز بقيمة اكثر من 2 مليون جنيه الى مديريات الامن بالمحافظات والبنوك والهيئات والمؤسسات العامة لتسهيل التعامل فى عمليات البيع والشراء وللتيسير على المواطنين عند شراء احتياجاتهم.

كما تضمن التقرير ان هناك دراسة بألية متطورة للتقييم الدورى لاسعار العملات من الذهب والفضة الغير اثرية الموجودة بالمصلحة بما يتناسب مع اسعار خام الذهب والفضة الموجودة بالسوق و تكاليف التشغيل و القيم التذكارية لضمان ربحية حقيقية من عملية البيع.

واشار التقرير الى زيادة مستوى المبيعات من العملات التذكارية وهو ما انعكس على زيادة موارد الدولة وطرح خطة المصلحة والتى تتضمن العديد من التصورات والتصميمات المتعلقة باصدارات جديدة من العملات التذكارية لشخصيات ومناسبات قومية والاستمرار فى الترويج الدائم والمناسب لهذه العملات للعمل على زيادة المبيعات و كذلك استحداث آليات بيعية من شأنها ضمان حقوق الهواة فى الحصول على العملات التذكارية وعدم استئثار التجار بالنصيب الاوفر من العملات المسكوكة حديثا و بلغت قيمة مبيعات 2885 قطعة من العملات التذكارية خلال عام 2017 مبلغ بنحو1.2 مليون جنيه.

واضاف التقرير انه يتم استكمال مشروع ميكنة العمليات بالمصلحة فى كافة الادارات حيث تم توفير اجهزة الحاسب الالكترونى والطابعات واجهزة الفاكس وغيرها والعمل على تجهيز قواعد البيانات لكل الانشطة والمهام والاستفادة من عمليات الميكنة فى الديوان العام للمصلحة والتى سوف يتم تعميمها على الخزائن الفرعية بالكامل بمختلف الاماكن وكذلك العمل على توفير وصرف المعاشات بكل يسر وسهولة حيث تضمن نشاط صرف المعاشات الشهرى صرف مبلغ بنحو 129 مليون جنيه خلال عام 2017 وان المصلحة تقوم بتوصيل المعاشات للمنازل لغير القادرين.

بالاضافة الى الاهتمام بنشاط التدريب بالمصلحة حيث قامت ادارة التنظيم والادارة بالمصلحة بتنفيذ عدد 6 دورات تدريبية لتنمية مهارات الصيارفة وتم تدريب عدد 127 من الصيارفة المباشرين للعمل الصيرفى بخزائن الجهات الحكومية وكذلك تنفيذ 5 ورش عمل بهدف رفع مستوى المهارات البشرية وذلك فى اطار التعاون بين المصلحة والجهات الحكومية الاخرى.

واشار شريف حازم مستشار وزير المالية الى توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية و د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة باستمرار التنسيق مع البنك المركزي في تنظيم معدلات انتاج وتوزيع العملات المساعدة سواء الورقية او المعدنية وضمان وصولها للاسواق عن طريق منافذ مصلحة الخزانة وكذلك البنوك العاملة تيسيرا على المتعاملين.