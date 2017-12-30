مصطفى الفقى وفريدة الشوباشى وجابر نصار يشاركون فى عزاء صلاح عيسى (صور)

شارك الدكتور مصطفى الفقى، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، والكاتب الصحفى عادل السنهورى، وكمال أبو عيطة، وحافظ أبو سعده، والكاتب الصحفى خالد ميرى، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور صفوت العالم، فى عزاء الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى بمسجد عمر مكرم.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضى عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الكاتب الراحل يعالج فى مستشفى السلام الدولى، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم وتم نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى.

والراحل صلاح عيسي من مواليد 14 أكتوبر 1939 بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينيات من القرن الماضى، كما شارك فى تأسيس وإدارة عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"القاهرة".

كما أصدر الكاتب الراحل أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات فى الأدب والتاريخ والفكر السياسى منها: "مثقفون وعسكر"، "دستور فى صندوق القمامة"، "حكايات من دفتر الوطن"، "تباريج جريح"، "رجال ريا وسكينة"، "جلاد دنشواى"، "شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها.