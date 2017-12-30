مصرع طالب وإصابة كاهن بمطرانية أسيوط فى حادثين مختلفين بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

لقى طالب مصرعه، وأُصيب كاهن فى مطرانية أسيوط، فى حادثين مروريين منفصلين بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد النصف مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع "أحمد م" 15 عاما، طالب، بعد أن دهسته سيارة أثناء رجوعها إلى الخلف، بمطاى.

كما شهد الطريق الصحراوى الغربى، انقلاب سيارة ملاكى قيادة "ماهر ج" 37 عامًا سائق ويقيم فى أسيوط؛ ما أدى إلى إصابته ومرافقه "ف ص" 36 عامًا، كاهن فى مطرانية أسيوط.