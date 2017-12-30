مصرع طالب تناول قرص كيماوي عن طريق الخطأ بالدقهلية

لقي طالب بقرية بساط كريم الدين مركز شرطة شربين الدقهلية، مصرعه نتيجة تناوله قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد احمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول المدعو إسلام ر. أ. ع.21 سنة طالب ، ومقيم قرية " بساط كريم الدين " دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء وقيئ مستمر " إدعاء تناول مادة سامة " وتوفى عقب وصوله بالإنتقال وسؤال والدة المتوفى . 44 سنة ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية قررت بقيام نجلها بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بطريق الخطأ ، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة.

ولا توجد شبهة جنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 9871/2017 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ، والتصريح بالدفن عقب ذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.