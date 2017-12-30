مصرع طالبين وإصابة آخر بحادث تصادم بالدقهلية

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارامن مأمور مركز شرطة منية النصر ، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق كفر علام منية النصر أمام قرية كفر علام .

إنتقل ضباط مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفى الحادث كلاً من دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قيادة " محمد أ . ع"، 417سنة، عامل ، ومقيم قرية برمبال القديمة ،بإتجاه منية النصر ، وسيارة مجهولة فرت هاربة، بإتجاه كفر علام .

ودلت التحريات ان سبب الحادث إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى إصطدامه بالدراجة النارية بالمواجهه مما أدي الي إصابة قائد الدراجة النارية بكسر بالساعد والعضد الأيسر وجروح قطعية بالوجه وإشتباه قطع بأوتارالساعد الأيسر ، و نقله إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة ووفاة مرافقاه كلاً من "محمد أ. م"، 17سنة، طالب، "عمرو .م. ج."، 17سنة، طالب ويقيمان قرية برمبال القديمة، ونقل جثمانيهما بمعرفة بعض الأهالى إلى منزل ذويهما.

واكد تقرير مفتش الصحة للمتوفيان أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسور متعددة بالجسم، وكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ، ولاتوجد شبهة جنائية.

جري التحفظ على الدراجة النارية على ذمة تصرفات النيابة ، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبطها وقائدها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12911/2017 جنح مركز منية النصر .