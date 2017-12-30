مصرع سائق توك توك وإصابة 2 أخرين فى مشاجرة بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بين طرفين بمنطقة العلوي التابعة لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ لخلافات بينهما ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى فوه المركزى، وهرع رجال الأمن بمركز شرطة فوه لموقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي ، اخطاراً من مأمور مركز شرطة فوه يفيد بنشوب مشاجرة بين طرف أول ، "محمد. أ.ر.ا"27سنة ، سائق توك توك، سبق اتهامه في 12 قضية مابين سلاح أبيض ، وخيانة أمانه ، ومخدرات ، أخرهم القضية 3329 جنايات مركز شرطة فوه عام 2014م ، مصاب بجرح قطعي ممتد لمنتصف العنق وجرح طعنيب نافذ بالصدر من الناحية اليمنى ، وتوفى فومر وصوله لمستشفى فوه للتأمين الصحي ، و"مدحت .ع.ا" 27سنة سائق توك توك ، سبق اتهامه في قضيتين مبين مخدرات وسلاح أبيض أخرهم القضية رقم 8563 جنايات مركز فوه 2015م سلاح ناري " ، مصاب مصضاب بجرح قطعي في الرقبة ، وبين طرف ثاني ،" مصطفى ،ف.ع.ا" 43سنة ، تاجر ملابس ، سبق اتهامه في القضية 13453 جنح مركز فوه 2005م ، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، و"نور .ع.ي.ا" 31سنة ، ميكانيكي ،سبق اتهامه في قضيتين مابين خيانة أمانة ،ضرب أخرهم القضية رقم 2663 جنح مركز فوه خيانة أمانة ، و " محسن .ع.ا" صحاب محل قطع غيار ،عقب مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة بينهم للخلاف على أسبقية المرور بالشارع.

وتمكنت مباحث مركز شرطة فوه من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم " سنجه ومفك " بحوزة الطرف الثاني ، تحرر المحضر رقم 20 أحوال مركز فوه 2017م ، وجاري العرض على النيابة العامة .