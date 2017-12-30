مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

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أكد مصدر أمنى مسؤول، خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج الاصابات التى لحقت بجسده.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الإرهابى مصاب بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد.