مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:11 ص
حادث كنيسة مارمينا
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أكد مصدر أمنى مسؤول، خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج الاصابات التى لحقت بجسده.
وقال المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الإرهابى مصاب بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد.
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