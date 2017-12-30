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مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:11 ص
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية حادث كنيسة مارمينا


أ ش أ
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 أكد مصدر أمنى مسؤول،  خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج الاصابات التى لحقت بجسده.
وقال المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الإرهابى مصاب بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد.
 
 
 
 

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الارهاب

كنيسة حلوان

حادث كنيسة حلوان

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