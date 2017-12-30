مصادر حكومية تونسية: زيادات فى أسعار كافة أنواع المحروقات

مصادر حكومية تونسية: زيادات فى أسعار كافة أنواع المحروقاتالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:40 م
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق
أكدت مصادر حكومية تونسية مطلعة اليوم السبت، أن أسعار المحروقات ستشهد زيادة تقدر بـ50 مليما للتر الواحد من كافة أنواع البنزين والمحروقات.
وأشارت المصادر - فى تصريح لصحيفة الصريح التونسية - إلى أن هذه الزيادة تأتى فى إطار برنامج الحكومة لتخفيف حجم الدعم للطاقة فى ميزانية الدولة.
إضافة تعليق
صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال
"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة