مصادر حكومية تونسية: زيادات فى أسعار كافة أنواع المحروقات





تونس (أ ش أ)

أكدت مصادر حكومية تونسية مطلعة اليوم السبت، أن أسعار المحروقات ستشهد زيادة تقدر بـ50 مليما للتر الواحد من كافة أنواع البنزين والمحروقات.

وأشارت المصادر - فى تصريح لصحيفة الصريح التونسية - إلى أن هذه الزيادة تأتى فى إطار برنامج الحكومة لتخفيف حجم الدعم للطاقة فى ميزانية الدولة.