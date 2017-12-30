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مصادر حكومية تونسية: زيادات فى أسعار كافة أنواع المحروقات

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:40 م
مصادر حكومية تونسية: زيادات فى أسعار كافة أنواع المحروقات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى


تونس (أ ش أ)
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 أكدت مصادر حكومية تونسية مطلعة اليوم السبت، أن أسعار المحروقات ستشهد زيادة تقدر بـ50 مليما للتر الواحد من كافة أنواع البنزين والمحروقات.

وأشارت المصادر - فى تصريح لصحيفة الصريح التونسية - إلى أن هذه الزيادة تأتى فى إطار برنامج الحكومة لتخفيف حجم الدعم للطاقة فى ميزانية الدولة. 


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