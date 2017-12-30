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مستشفيات الضفة وغزة تستقبل 72 مصابا جراء المواجهات مع الاحتلال

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:01 ص
مستشفيات الضفة وغزة تستقبل 72 مصابا جراء المواجهات مع الاحتلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات التي تعاملت معها المستشفيات جراء مواجهات اندلعت الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 72 إصابة.

 

وذكر بيان الوزارة، أن الإصابات في رام الله، تضمنت 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بالرصاص الحي، وفي نابلس، إصابة بالرصاص الحي، و8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأضافت أن الإصابات في أريحا كانت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفي قلقيلية، إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
 

كما أن الإصابات في الخليل تضمنت إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 4 إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، وفي قطاع غزة: 50 إصابة بأعيرة نارية مختلفة، 5 منها خطيرة.

 

 


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