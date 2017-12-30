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مساعد وزير الداخلية للتدريب يشهد تخريج الدورة الأولى لفرق ترقية أفراد الشرطة

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:38 م
مساعد وزير الداخلية للتدريب يشهد تخريج الدورة الأولى لفرق ترقية أفراد الشرطة القيادات الأمنية أثناء المراسم


كتب محمود عبد الراضى
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شهد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، مراسم تخرج الدورة الأولى لفرق التأهيل للترقى للدرجات الأعلى للأفراد، وذلك بمقر الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة.  
 
بدأت مراسم التخرج بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الأبطال الذين ضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء.
 
وأدى (1783) من المتدربين بعض العروض العسكرية والرياضية، بالإضافة إلى بعض المواقف التدريبية التى تعكس مدى الكفاءة التدريبية التى حصلوا عليها طوال فترة التدريب، وما اكتسبوه من مهارات فى مجال عمليات الشرطة، والتى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية. 
 
وفى نهاية المراسم، تم توزيع شهادات التقدير على أوائل الفرق التدريبية، تقديراً لتميزهم طوال فترة التدريب.
 
 
القيادات الأمنية
القيادات الأمنية

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 


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