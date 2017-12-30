مسئولة روسية: الآلاف من حاملى الجنسية الروسية لا يزالون فى سوريا والعراق





موسكو (أ ش أ)

رجحت مفوضة حقوق الطفل فى داغستان، مارينا إيجوفا، أن الآلاف من حاملى الجنسية الروسية، وبصحبتهم أطفال لا يزالون فى مناطق خاضعة لسيطرة "داعش" فى سوريا والعراق.

وقالت إيجوفا، فى تصريحات لوكالة أنباء روسية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، "ليس هناك رقم محدد لأنهم لم يخبروا أحدا أنهم رحلوا، تقريبا عدة آلاف من الروس مع أطفالهم موجودين الآن فى أراضى سوريا والعراق"، مشددة على أن هذه الأرقام "تقريبية".

وأضافت أن ثمة معلومات تفيد بأن بعض العائلات الروسية عبرت الحدود إلى دول عربية مجاورة وهاجروا عبرها، يسجلون أنفسهم بشكل زائف كلاجئين أو سكان محليين فى المناطق التى هاجروا إليها.

وعاد نحو 100 سيدة وطفل إلى روسيا من العراق وسوريا حتى الآن، وذلك بمساعدة السلطات الشيشانية.