video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال اﻹسرائيلى يواصل استخدام "القوة المفرطة"

السبت، 30 ديسمبر 2017 07:55 م
مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال اﻹسرائيلى يواصل استخدام "القوة المفرطة" قوات الاحتلال الإسرائيلى


غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل انتهاكاتها تجاه المدنيين الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة فى تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية.

وأشار المركز (مقره غزة) فى بيان له صدر، اليوم السبت، إلى أن يوم أمس، شهد استمرار المسيرات والاحتجاجات السلمية فى مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتسبب استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة فى استشهاد شاب وإصابة أكثر من ستين آخرين، كما واصلت ملاحقة الصيادين فى عرض البحر وتهديد حياتهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم واعتقالهم تعسفياً، واعتقلت صيادين بعد اصابة أحدهما.

واستنكر المركز الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولى بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم فى تقرير مصيرهم بأنفسهم، ويؤكد أن عجز المجتمع الدولى وصمته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات، شكل عامل تشجيعياً لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة

محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة

3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب

3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب

ياسمين رئيس بـ"SNL بالعربى" على ON E: معايا مشكلة فى الشبه مع عمرو جمال

ياسمين رئيس بـ"SNL بالعربى" على ON E: معايا مشكلة فى الشبه مع عمرو جمال

من داعش إلى زفاف ميسي.. شاهد كل ما فاتك خارج ملاعب العالم فى 2017

من داعش إلى زفاف ميسي.. شاهد كل ما فاتك خارج ملاعب العالم فى 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة