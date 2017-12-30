مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال اﻹسرائيلى يواصل استخدام "القوة المفرطة"





غزة (أ ش أ)

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل انتهاكاتها تجاه المدنيين الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة فى تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية.

وأشار المركز (مقره غزة) فى بيان له صدر، اليوم السبت، إلى أن يوم أمس، شهد استمرار المسيرات والاحتجاجات السلمية فى مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتسبب استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة فى استشهاد شاب وإصابة أكثر من ستين آخرين، كما واصلت ملاحقة الصيادين فى عرض البحر وتهديد حياتهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم واعتقالهم تعسفياً، واعتقلت صيادين بعد اصابة أحدهما.

واستنكر المركز الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولى بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم فى تقرير مصيرهم بأنفسهم، ويؤكد أن عجز المجتمع الدولى وصمته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات، شكل عامل تشجيعياً لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة.