مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد ندوة اليوم بعنوان"القدس و مواجهة التحديات"السبت، 30 ديسمبر 2017 01:17 ص
القدس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "القدس ومواجهة التحديات"، اليوم السبت ، بقاعة المركز .
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
وتقام الندوة فى إطار فعاليات الموسم الثقافي للجامعة و تستضيف خلالها السفير دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة و مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.
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