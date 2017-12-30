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مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد ندوة اليوم بعنوان"القدس و مواجهة التحديات"

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:17 ص
مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد ندوة اليوم بعنوان"القدس و مواجهة التحديات" القدس- أرشيفية


كتب محمود راغب
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ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "القدس ومواجهة التحديات"، اليوم السبت ، بقاعة المركز .
 
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
 
وتقام الندوة فى إطار فعاليات الموسم الثقافي للجامعة و تستضيف خلالها السفير دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة و مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.
 
 
 
 

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