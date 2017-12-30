محافظ سوهاج يحيل تقرير المعمل المشترك عن عينة 60 طن ملح طعام فاسد للنيابة





سوهاج – عمرو خلف

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تقرير المعمل المشترك بأسيوط عن نتيجة تحليل عينة ملح الطعام المضبوط بطما فى مطلع الشهر الحالى للنيابة العامة، حيث أثبتت نتيجة العينة عدم صلاحية الملح للاستخدام الآدمى، وتقدر الكمية المضبوطة بـ 60 طن ملح طعام مجهزة للاستهلاك والبيع للمواطنين.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية والتموين بتنفيذ خطة المحافظة للرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع الغذائية والمواد التموينية، والتأكد من مدى صلاحيتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن الوحدة المحلية قامت بضبط كمية كبيرة من ملح الطعام مجهول المصدر تقدر بحوالى 60 طنا، وتم الكشف المبدئى عليها من قبل إدارة مراقبة الأغذية بطما وتبين من الكشف عدم صلاحية الملح، وتم اخذ عينه وإرسالها للمعمل المشترك " كيماوى ـ بكتريولوجى " التابع لمديرية الشئون الصحية بأسيوط، وجاءت نتيجة التحاليل مطابقة للكشف المبدئى بعدم صلاحية الملح، وتم إرسال تقرير بنتيجة العينة للنيابة العامة بطما للتصرف الأمثل فى المضبوطات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج قد قامت بعدد من حملات النظافة والتجميل بنطاق الحى شملت ميدان العارف وشارع المحطة حيث تم رفع القمامة والإشغالات وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف قرى ومدن المحافظة، خاصة مع قرب احتفالات المحافظة بأعياد الميلاد المجيد.

وأوضح حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج، فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قد قامت بالتعاون مع شرطة المرور والمرافق برفع الإشغالات من ميدان العارف ورفع القمامة ودهان البلدورات وغسيل الأرصفة، كما تم أيضا تطوير ورفع كفاءة سور السكة الحديد الخارجى بداية من ميدان العارف وحتى محطة السكة الحديد.

وأضاف حبارير، أن الحملات شملت أيضا شارع المحطة حيث انتهت الوحدة المحلية لحى غرب من أعمال تغيير البلدورات بالجزيرة الوسطى بشارع المحطة وصيانة أحواض الزرع، كما تم أيضا دهان أكشاك الكهرباء والاتصالات الموجودة على جانبى شارع المحطة.

وشدد عبد المنعم، على جميع رؤساء الوحدات المحلية باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع شوارع وميادين المدن والقرى وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.