video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يتفقد مشروع التنمية المتكاملة فى ابشنا

السبت، 30 ديسمبر 2017 05:01 م
محافظ بنى سويف يتفقد مشروع التنمية المتكاملة فى ابشنا المحافظ يتفقد مشروع التنمية المستدامة


بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

واصل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، متابعته للجهود التنموية التي يتم تنفيذها في قرى المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني،والمجالس القومية والكوادر العلمية والبحثية بالجامعة والمراكز البحثية القومية وغيرهم ،وذلك في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها المحافظة لتنمية أكثر من 1000 قرية وتوابعها لتكون داعما رئيسيا لجهود الدولة في هذا المجال.

وتفقد محافظ بني سويف سير عمل الخطة والخطوات العملية في قرية ابشنا وهي القرية الأولى التي انطلق منها المشروع كنموذج سيتم تعميمه على باقي القرى ،حيث تابع حزمة المشروعات والأنشطة المتنوعة في القرية بداية من المشروعات الإنتاجية للسيدات الريفيات ،وبرامج التدريب على التصنيع الزراعي ، والمشغولات والحرف اليدوية ، وتصنيع ورد النيل لمنتجات متنوعة ، بالإضافة إلى تفقد معارض هذه المنتجات التي تنظمها المحافظة مع شركاء التنمية وتحت أشراف لجنة التنمية المستدامة التي شكلها المحافظ لإدارة المشروع بكل القرى.

وتابع المحافظ أنشطة محو الأمية التي تعمل تحت شعار ابشنا بدون أمية،وكذا أنشطة التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة ، وبرامج رفع الوعي لدى المواطن القروي البسيط خاصة المرأة الريفية ، مرورا بالقوافل الطبية والعلاجية بالوحدة الصحية بالقرية ، وغيرها من الأنشطة التي يتم تنفيذها طبقا لمحاور ورؤية الخطة التنموية للمحافظة في هذا الصدد

ورافق المحافظ خلال جولته بالقرية وفد من نوادي ليونز مصر منطقة 352 برئاسة الدكتور محمود المغربي حاكم المنطقة ، على هامش زيارتهم لقرية ابشنا  ضمن تنفيذ المشروع الموحد للتنمية الشاملة للقرى المصرية  لعام 2018 تجت شعار (فريق واحد ..هدف واحد ..طريق واحد ) والذي تتبناه الليونز  ، لتحقيق التنمية المتكاملة بالقرى على مستوى الجمهورية ، والذي سينطلق من بني سويف كأول محافظة تبدأ فيها  تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في أكثر من مجال حيوى.

واستعرض المغربي أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع ستتضمن عدد من الأنشطة التنموية مثل توصيل المياه الصحية لعدد من المنازل الأكثر احتياجا ،وفحص وتحليل خاص بأمراض السكر وأمراض الفيروسات الكبدية، ودعم فصول محو الأمية وتعليم الكبار،وفي مجالات توفير فرص العمل للشباب ، فضلا عن دعم الحالات الإنسانية بالمساعدات العينية العاجلة.

وشهدت الجولة أيضا حضور المحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف ،والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،ونارمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف،والمهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة،والأستاذة نهى محمد مديرة التعاون الدولي بالمحافظة،وعدد من التنفيذيين المعنيين.


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يدين الهجوم الإرهابى على منفذ تحصيل رسوم بالقرب من واحة ميدوم

محافظ بنى سويف : تنظيم مؤتمر لصياغة رؤية موحدة لعمل الجمعيات الأهلية

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظ بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قرية ابشنا



لا تفوتك
الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة