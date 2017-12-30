محافظ بنى سويف يتفقد مشروع التنمية المتكاملة فى ابشنا





بنى سويف :هانى فتحى

واصل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، متابعته للجهود التنموية التي يتم تنفيذها في قرى المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني،والمجالس القومية والكوادر العلمية والبحثية بالجامعة والمراكز البحثية القومية وغيرهم ،وذلك في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها المحافظة لتنمية أكثر من 1000 قرية وتوابعها لتكون داعما رئيسيا لجهود الدولة في هذا المجال.

وتفقد محافظ بني سويف سير عمل الخطة والخطوات العملية في قرية ابشنا وهي القرية الأولى التي انطلق منها المشروع كنموذج سيتم تعميمه على باقي القرى ،حيث تابع حزمة المشروعات والأنشطة المتنوعة في القرية بداية من المشروعات الإنتاجية للسيدات الريفيات ،وبرامج التدريب على التصنيع الزراعي ، والمشغولات والحرف اليدوية ، وتصنيع ورد النيل لمنتجات متنوعة ، بالإضافة إلى تفقد معارض هذه المنتجات التي تنظمها المحافظة مع شركاء التنمية وتحت أشراف لجنة التنمية المستدامة التي شكلها المحافظ لإدارة المشروع بكل القرى.

وتابع المحافظ أنشطة محو الأمية التي تعمل تحت شعار ابشنا بدون أمية،وكذا أنشطة التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة ، وبرامج رفع الوعي لدى المواطن القروي البسيط خاصة المرأة الريفية ، مرورا بالقوافل الطبية والعلاجية بالوحدة الصحية بالقرية ، وغيرها من الأنشطة التي يتم تنفيذها طبقا لمحاور ورؤية الخطة التنموية للمحافظة في هذا الصدد

ورافق المحافظ خلال جولته بالقرية وفد من نوادي ليونز مصر منطقة 352 برئاسة الدكتور محمود المغربي حاكم المنطقة ، على هامش زيارتهم لقرية ابشنا ضمن تنفيذ المشروع الموحد للتنمية الشاملة للقرى المصرية لعام 2018 تجت شعار (فريق واحد ..هدف واحد ..طريق واحد ) والذي تتبناه الليونز ، لتحقيق التنمية المتكاملة بالقرى على مستوى الجمهورية ، والذي سينطلق من بني سويف كأول محافظة تبدأ فيها تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في أكثر من مجال حيوى.

واستعرض المغربي أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع ستتضمن عدد من الأنشطة التنموية مثل توصيل المياه الصحية لعدد من المنازل الأكثر احتياجا ،وفحص وتحليل خاص بأمراض السكر وأمراض الفيروسات الكبدية، ودعم فصول محو الأمية وتعليم الكبار،وفي مجالات توفير فرص العمل للشباب ، فضلا عن دعم الحالات الإنسانية بالمساعدات العينية العاجلة.

وشهدت الجولة أيضا حضور المحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف ،والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،ونارمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف،والمهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة،والأستاذة نهى محمد مديرة التعاون الدولي بالمحافظة،وعدد من التنفيذيين المعنيين.



