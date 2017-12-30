محافظ القليوبية يستقبل مدير الأمن الجديد لتهنئته بمنصبه

محافظ القليوبية يستقبل مدير الأمن الجديد لتهنئته بمنصبهالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:51 م
جانب من اللقاء
القليوبية حسن عفيفي
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استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية الجديد ، لتقديم التهنئة له على منصبه الجديد مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القليوبية، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل مصلحة المواطن.
كما بحث معه بعض الملفات الأمنية الخاصة بمحافظة القليوبية مثل التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتأمين الأماكن الحيوية بالمحافظة ، وتامين الكنائس ودور العبادة أثناء احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد .
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