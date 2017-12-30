محافظ القليوبية: توزيع فيزا تكافل وكرامة على 201 ألف و418 مستفيدا





القليوبية حسن عفيفي

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عن وصول دفعة جديدة من كارت فيزا برنامج تكافل وكرامة، والمقدمة للأسر الاكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون أى نشاط تجارى.

ومن جانبه أشار المحافظ إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من القيادة السياسية ليضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا وكبار السن ويستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عاما ويتم صرف 350 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفراد في الأسرة و325 جنيه كحد أدنى للأسرة بدون أطفال و385 جنيه للأسرة بطفل واحد ، موضحاً أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة الصرف الآلى.

وصرح عشماوى بأنه كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة القيام بتسليم 5428 كارت فيزا تكافل وكرامة على الإدارات الاجتماعية بالمحافظة حيث بلغت إجمالى كروت فيزا لمعاش تكافل 4444 وبلغ إجمالى كروت فيزا لمعاش كرامة 984 فيزا.

وتجدر الاشارة إلى أن المحافظ قد قام بتسليم 44859 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة لمديرى إدارات التضامن الاجتماعى وبذلك يصبح إجمالى ما تم تسليمه حتى الآن 50287 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة ليصبح إجمالى المستفيدين 201 الف و418 مستفيد من معاش تكافل وكرامة.

وشدد عشماوي على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم