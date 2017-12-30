محافظ الجيزة يتفقد ميدان الشوربجى ببولاق لدراسة إعادة تخطيطه.. صور





كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم السبت، منطقة زنين وميدان الشوربجى بحى بولاق الدكرور لوضع أفضل السبل لتحقيق الانسياب المرورى بالشوارع المؤدية لمطلع ومنزل محور صفط اللبن بما يخدم سكان المنطقة بالكامل.

واستمع المحافظ إلى مقترح مقدم من الإدارة العامة لمرور الجيزة لمسار الطرق المحيطة للمطلع والمنزل موجهاً بالمزيد من الدراسة لمنع تكدس أى سيارات وتحقيق سيولة كاملة للقادم من شارع التحرير إلى مطلع محور صفظ اللبن وشارعى المشتل والاتحاد.

وأكد المحافظ خلال الجولة التى رافقه فيها نائبه اللواء علاء الهراس والعقيد وائل طاهر مدير التخطيط والمشروعات بالإدارة العامة لمرور الجيزة أن مطلع ومنزل الشوربجى من شأنه خدمة منطقتى زنين والشوربجى وتخفيف العبء عن منطقة جامعة القاهرة حيث تم الاستجابة لمطالب سكان المنطقة بإقامته وأشار إلى أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية وسيتم إعادة تخطيط ميدان الشوربجى وتحديد مسار السيارات لكل الاتجاهات وتعيين خدمات مرورية ثابتة لضبط أى سيارات مخالفة، حيث قامت المحافظة فى الآونه الأخيرة بإعادة تجميل الميدان وزراعة مسطحات خضراء به وتعيين خدمات ثابتة للنظافة.