محافظ البحر الأحمر يشيد بدور "شباب بتحب مصر" فى الحفاظ على محميات حلايب





كتب محمد أبو عوض

قال أحمد فتحى مؤسس منظمة شباب بتحب مصر، إنه من باب التأكيد على هوية المحميات الطبيعية المصرية، قامت المؤسسة بزيارة ميدانية بمحمية علبة الطبيعية بمدينة حلايب أقصي جنوب المحمية برفقة محافظ البحر الأحمر ووزير الاوقاف ومدير محميات البحر الأحمر، من أجل الحفاظ على المحمية بالشكل الذى لايضر بالبيئة.

وأكد مؤسس شباب بتحب مصر فى بيان له اليوم أنه شارك في جولة داخل جبل علبة مع السكان المحليين وقد تحدث محافظة البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ، عن خطط التنمية بالمنطقة وعن مطار "برنيس" الذي سوف يساهم فى نهضة المنطقة مما سيؤدى لإنشاء مخيمات بيئية بشرط الالتزام بالضوابط التي تضعها المحميات الطبيعية.

صورة لشباب بتحب مصر مع اطفال محمية عبلة صورة لشباب بتحب مصر مع اطفال محمية عبلة

وأشار "فتحى" إلى أن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أشاد بالمجهود الذي تقوم به المؤسسة لدعم السياحة البيئية بوجه عام ومحميات البحر الأحمر بوجه خاص والدور الذي تساهم به مقاطع الفيديو والصور في الترويج للمناطق السياحة.