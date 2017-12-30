محافظ البحر الأحمر : بنهاية 2018 كل أسر الشلاتين ستحصل على وحدات سكنية

محافظ البحر الأحمر : بنهاية 2018 كل أسر الشلاتين ستحصل على وحدات سكنيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:05 م
اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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صرح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن بنهاية عام 2018 ستتسلم كل أسر مدينة الشلاتين وحدات سكنية.
وأكد محافظ البحر الأحمر فى تصريحات صحفية له على هامش جولته اليوم بمشروعات الشلاتين، أنه خلال العيد القومى للمحافظة نهاية يناير المقبل سيتم تسليم عدد كبير من أهالى الجنوب الوحدات السكنية.
كما أكد المحافظ أن تكلفة انشاء الوحدة السكنية بالشلاتين تصل بمرافقها إلى 300 ألف جنيه نظرا لطول المسافات لنقل مواد البناء المختلفة، مضيفا أن قيمة المشروعات بحلايب وشلاتين وصلت إلى 2.8 مليار جنيه.
وعلى جانب آخر أكد المحافظ أن عاصمة البحر الأحمر " الغردقة " وصلت قيمة مشروعات الصرف الصحى بها 2 مليار جنيه مؤكدا أنها أكبر المدن كثافة وأن اهم مشاريع المياه بها محطة اليسر لتحلية المياه .
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