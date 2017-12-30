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محافظ الأقصر يتفقد خدمات تأمين الكنائس وسير العمل بمحطة السكة الحديد

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:33 م
محافظ الأقصر يتفقد خدمات تأمين الكنائس وسير العمل بمحطة السكة الحديد محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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وجه محافظ الأقصر محمد بدر بإزالة الإشغالات وحالات التعدى على الطرق مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية وتطبيق القانون على الجميع، جاء ذلك خلال جولة قادها بمدينة الأقصر وتفقد خلالها الشوارع والطرقات، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة التنفيذية.

وتابع المحافظ مناطق شرق السكة الحديد وغربها وشوارع التليفزيون والمنشية، كما تجول بمحطة سكك حديد الأقصر ولاحظ سوء حالة المحطة وتدنى مستوى الخدمات المقدمة بها وكذلك حالات الإشغال للرصيف، بالاضافة إلى عدم إستيفاء إشتراطات الحماية المدنية للكافيتريا داخل المحطة، ووجه المحافظ بإعداد خطاب لوزير النقل متضمن تقرير عن حالة محطة الأقصر تمهيداً لإرساله له.

وخلال جولته تابع المحافظ عمليات تأمين الكنائس ومحيطها ووجه بتكثيف أعمال الحماية كما شدد على يقظة أفراد الارتكاز والتأمين والمتابعة المستمرة للأجهزة الأمنية، وتابع مستوى النظافة وحركة المرور فى الشوارع والطرقات، وكذلك حركة البيع والشراء داخل الأسواق، وكلف جميع مسئولى الإدارات والمديريات بالمرور الدورى لمتابعة انتظام العمل فى الأماكن التابعة لهم.

 


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