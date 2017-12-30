محافظ أسوان يتابع أعمال التكريك أمام مراسى معبد كوم أمبو





أسوان - صلاح المسن

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التكريك والتطهير الجارية أمام منطقة مراسى معبد كوم أمبو تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق بين الجهات المعنية لتأمين سلامة الملاحة النهرية بمجرى النيل أمام البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية.

حيث رافق المحافظ فى لنش نهرى لمتابعة كافة الجهود المبذولة على أرض الواقع الدكتور عبد العظيم محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى والقيادات الأمنية ومسئولى شرطة السياحة والعائمات والنقل النهرى ، فضلا عن معاون المحافظ للقطاع الشمالى ورئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

واطمأن محافظ أسوان من رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى على ما يتم تنفيذه من إجراءات وجهود لتسهيل عبور البواخر السياحية بالمجرى الملاحى، وموقف الاستعانة بكراكات من خلال التنسيق مع وزارة النقل ، وتنفيذ أعمال الشمندورات وأيضا العلامات الإرشادية الفوسفورية لتجنب وقوع أى شحوط مستقبلى للبواخر السياحية والفنادق العائمة ، علاوة على التنسيق بين النقل النهرى والرى فيما يتعلق بمنطقة المراسى السياحية أمام معبد كوم أمبو ، وخاصة أن ذلك يشهد إهتمام مباشر من القيادة السياسية.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولى القائم باعمال رئيس الوزراء بالإتصال بالمحافظ أثناء الجولة النيلية للإطمئنان على إنتظام سير الملاحه بنهر النيل.

وفى نفس الجولة التفقدية أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته لمسئولى النقل النهرى بسحب رخصة أى قائد باخرة أو عائمة سياحية لا يلتزم بخط السير الملاحى الآمن أثناء المرور فى منطقة معبد كوم أمبو وباقى المواقع التى يقل فيها ارتفاع الغاطس حيث توجد بها ترسيبات رملية مما يعوق حركة البواخر السياحية.

لافتاً إلى أن التزام البواخر السياحية بتعليمات وإرشادات النقل النهرى يضمن توفير أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين والسائحين لأن المسئولية مشتركة بين الجميع وخاصة بعد إسئتناف حركة الملاحة النهرية بإنتظام بعد القيام بأعمال التكريك والتطهير اللازمة حيث يشهد اليوم عبور 67 باخرة سياحية بين أسوان والأقصر.

ووجه مجدى حجازى الهيئات المختصة بالإستمرار فى تنفيذ الجانب الخاص بالحلول العاجلة فيما يتعلق بسرعة إنهاء أعمال التكريك والتى تشارك فيها 4 حفارات وصنادل.

مؤكداً على أنه بعد الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية مع الوزراء المعنيين سيتم الإسراع فى تنفيذ أعمال التكريك من خلال إحدى الشركات المختصة لتطهير كافة المواقع المستهدفة للقضاء نهائياً على ظاهرة شحوط البواخر السياحية، وهو الذى يتوازى مع تركيب علامات إرشادية وشمندورات، بالإضافة إلى التنبية على قائدى البواخر بالتناوب بين اتجاهى الشمال والجنوب أثناء عملية الدخول والخروج لضمان سير البواخر السياحية فى الخط الملاحى المحدد لها ، مع الاستعانة بقائدى البواخر من ذوى الخبرة لمشاركة المسئولين التنفيذيين فى تنظيم حركة العبور للبواخر السياحية بالمجرى الملاحى.

كما رحب حجازى بمجموعة السائحين الذين كانوا فى زيارة للمعبد ضمن برنامجهم السياحى ، وأعرب لهم عن تمنياته بقضاء أوقات سعيدة فى رحلتهم النيلية بين أسوان والأقصر على متن الباخرة سمبوت 4 التى تقلهم للاستمتاع بالرحلة النيلية.