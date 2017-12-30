مجموعات إرهابية مسلحة تخرق اتفاق خفض التوتر بمنطقة الغوطة الشرقية

مجموعات إرهابية مسلحة تخرق اتفاق خفض التوتر بمنطقة الغوطة الشرقيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:25 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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خرقت مجموعات إرهابية مسلحة اليوم السبت، أفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية، عبر استهدافها بقذائف الهاون ضاحية حرستا ومخيم الوافدين بريف دمشق.
وذكر مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء السورية سانا، أن المجموعات المسلحة، أطلقت 4 قذائف هاون بعد ظهر اليوم على ضاحية حرستا ومخيم الوافدين ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين.
وردا على هذه الاعتداءات، وجهت وحدات من الجيش السورى ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية، وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.
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